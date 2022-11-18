Tepebaşı Belediyesinin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, birinci nesil akıllı şehir projesi Remourban’ın uygulama alanı Melih Savaş Yaşam Köyü’nü yerinde inceleyen CHP’li misafir milletvekilleri, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç’ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesinin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan, birinci nesil akıllı şehir projesi Remourban’ın uygulama alanı Melih Savaş Yaşam Köyü’nü yerinde inceleyen CHP’li misafir milletvekilleri, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Ataç’ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında ödüllere layık görülen projeleri, Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen merkezleri, görenlerden beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü eşliğinde Tepebaşı Belediyesi’nin bazı proje merkezlerini yerinde gördü. Başkan Ataç, konuklarına merkezleri tanıttı.

Konuklar ilk olarak birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan birimleri inceledi. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’ni, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ve Alzheimer Konuk Evi’ni ziyaret eden konuk heyet daha sonra Tepebaşı Belediyesi’nin pandemiden dolayı yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek üzere hayata geçirdiği Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nı ziyaret etti.

Başkan Ataç proje ve çalışmalara ilişkin konuklarına bilgiler aktarırken, uluslararası düzeyde Türkiye’ye ilk kez kazandırılan ödüllerden de bahsetti. Konukları da çalışmalarından ötürü Başkan Ataç’ı tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.