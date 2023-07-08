Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panik yapıp kendini araçtan atan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracına binen S.T. aracının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle panik yapıp kendini araçtan attı. Kazayı gören vatandaşlar araçtan kendini atan kadını aracın altında kaldığını sanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler kadını araç yanında buldu. Hafif yaralanan S.T. sedye ile ambulansa alındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.