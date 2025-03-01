Bursa’nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 FAC 83 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Kazanın ardından sürücü kontrol amaçlı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüs durağı kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.