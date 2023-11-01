İzmir’de, “kontrolü ele al” isimli sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelen kadınlar, meme kanserine karşı pembe renkli KETEM tırında sağlık taramasından geçti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 21. Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu, 3. İzmir Kuaför Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarında, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için “kontrolü ele al” sloganıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, 27-28-29 Ekim tarihlerinde 40-69 yaş aralığındaki 66 kadına, Gaziemir Fuar alanında konumlanan pembe renkli KETEM tırında ücretsiz meme taraması yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Pembe Ekim adını verdiğimiz, Meme Kanseri Farkındalık Ayında; pembe kurdelelerimiz, balonlarımız, sloganlarımızla pembe tırımızın önündeyiz. Biliyoruz ki farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde hastaların yarısına yakını erken teşhis alıyor. Erken teşhis de hayat kurtarıyor. Bu ay boyunca yaptıklarımızı tüm yıla yaymalı, bu hastalık nasıl önlenebilir, nasıl erken tanı alınır, konularını kadınlarla paylaşmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanlığı KETEM tırının İzmir’in en ücra köylerinden kent merkezlerine kadar gezerek tarama yaptığına dikkat çeken Tutan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler de bu tarama faaliyetlerini anlatmalı, çekingen davranan kadınlarımızı harekete geçirmeliyiz. Meme kanserinden ölümleri engellemenin tek yolu, mamografiyi yaygınlaştırmaktır. Yakın çevremden biliyorum mamografi için ‘tost makinası’ da deniyor ve canımızın biraz yandığı da bir gerçek; ancak kanseri erken yakalayamazsak çekeceğimiz acı, çok daha fazla olacaktır. Ne olur mamografiden kaçmayalım. 40 yaşından sonra 70 yaşına kadar her yıl taramamızı yaptıralım”

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Adile Dilek Mutlutürk ise “‘En iyi güzellik, sağlıklı olmaktır’ anlayışından hareket ederek bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Beauty İzmir Expo’da meme kanseri farkındalığı oluşturmak istedik; çünkü meme kanserinde erken teşhis ve taramanın süreçteki iki anahtar kelime olduğunu deneyimlerimiz bize öğretti. Meme kanseri ölümcül bir hastalık değildir. Erken teşhis hayat kurtarır. Ertelemeyelim, korkmayalım ve üşenmeyelim” diye konuştu.