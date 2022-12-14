Bilgisayarlarda fan temizliğinin öneminden bahseden Eskişehirli bilgisayar tamircisi Muhittin Göbekli, “Yeni model oyuncu bilgisayarlarında kontrolsüz yükseltilen fan devri daha büyük sorunlara yol açabilir” dedi.

Bilgisayarlarda fan temizliğinin öneminden bahseden Eskişehirli bilgisayar tamircisi Muhittin Göbekli, “Yeni model oyuncu bilgisayarlarında kontrolsüz yükseltilen fan devri daha büyük sorunlara yol açabilir” dedi.

Muhittin Göbekli, kullanıcıların bilinçsiz bir şekilde fanın devrini yükseltmelerinden dolayı mekanizmanın erkenden yıprandığını anlattı. Yeni model oyuncu bilgisayarlarında fan hızının ayarlanabilir olduğunu belirten donanımcı Göbekli, yüksek devirlerde çalıştırılan fanların temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Zamanında yapılan fan bakımlarıyla bilgisayarın fazla ısınmasının önlenebileceğini de vurgulayan usta Göbekli ayrıca, “Eğer fanlar temizlenmezse hem oyunlardaki görüntü hızı düşüyor hem de ısınmadan dolayı bilgisayarın diğer parçaları zarar görüyor” şeklinde konuştu.

“Senede bir kere fanların bakımı yapılmalıdır”

“Bilgisayar havalandırma fanı elektrikle çalışan bir pervanedir” diyen 29 yaşındaki Göbekli, “Fan sürekli döndüğü için bilgisayarın etrafındaki tozları içine çekiyor. Biriken bu tozlar mekanizmanın içerisinde saç gibi örülüyor ve bir süre sonra soğutucu ızgaraların önünü tıkanıyor. Hava akışı olmayan cihaz ısınıyor ve işlemciyle ekran kartı arasındaki termal macunlar kuruyarak görevini yitiriyor. İşlevi kısıtlanan soğutucu, ekran kartıyla işlemci arasındaki koridorda ısı alışverişini sağlayamıyor ve bir ısınma olayı meydana geliyor. Bilgisayarların fan temizliği senede bir kere yapılması gerekiyor. Tabi burada kullanılan termal macun kalitesi de çok önemlidir çünkü piyasada bir sürü kötü malzeme var” dedi.

“Cihazlarını güvendikleri bir teknik servise emanet etsinler”

Fan temizliği için cihazın kontrolsüz bir şekilde sökülmemesi gerektiğine dikkat çeken Göbekli, “Bilinçsizce açılan kasalar daha büyük hasarlar alabiliyor. Açıkçası 200-250 liradan kaçan kullanıcılar başlarına 1000-2000 lira masraf açıyor. Bu duruma epey şahit oluyoruz. Cihazları bilmeden açmak yerine güvendikleri bir teknik servise emanet etsinler. Zaten fan temizleme işleme 1-2 saat içerisinde bitiyor ve gün içinde teslim alabiliyorlar” diye ifade etti.

Usta Göbekli temizleme işlemlerini anlattı

Fan temizliğinde uyguladığı işlemlerin sırasından bahseden Göbekli, “Bilgisayarı öncelikle komple söküyoruz ve içindeki tozları fırçalıyoruz. Eğer fırçayla temizlenmeyecek gibiyse kasayı solüsyonla yıkıyoruz. Sonrasındaysa fan yağsız kontak spreyle temizlenir ve tekrar yağlıyoruz. Altındaki kuruyan termal macunları tinerle temizlendikten sonra yeni macunla montajlıyoruz. Bu esnada dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise cihazda hiçbir şekilde elektrik bulunmamasıdır ve batarya takılıysa sökülmemelidir” şeklinde aktardı.