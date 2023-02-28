Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. hakimiyetindeki 57 HA 532 plakalı otomobil, Ayancık istikametine seyrettiği sırada otogar sivil araç çıkışından kontrolsüz şekilde ana yola çıkan sürücü M.Ç.’nin kullandığı 57 AH 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otogar çıkışından anayola kontrolsüz şekilde çıkan otomobil sürücüsü, başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

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