Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan sürücü kontrolsüz şekilde yola çıkınca kaza kaçınılmaz oldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan sürücü kontrolsüz şekilde yola çıkınca kaza kaçınılmaz oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Saltukova beldesi Hacılar mevkisi kavşağında meydana geldi. Saltukova’dan kavşağa doğru gelen E.Ö. hakimiyetindeki 74 BP 613 plakalı araç kavşağa geldiği esnada, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan S.Ç.’nın kullandığı 67 ABR 209 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle tali yoldan ana yola çıkmak isteyen E.Ö.’nün aracında büyük hasar meydana geldi. Hurdaya dönen araçtan sürücü sağ olarak kurtulurken araç çekici yardımıyla yoldan çekilerek trafik akışına geri döndü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.