İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Kantar Kavşağında saat 15.00 sularında kontrolsüz kavşağa hızla giren hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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