Diyarbakır’da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

MSB’den Şehit Polis Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı MSB’den Şehit Polis Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Memursen Toki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşağa hızla giren iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.