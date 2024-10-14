Sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyon hastalarının arttığını belirten Uzm. Dr. İlhan Yıldırım, yanlış antibiyotik kullanımının oldukça yaygın olduğuna da işaret etti. Uzm. Dr. Yıldırım, “Antibiyotiği gerçekten gereksiz kullanmamak bizim için çok değerli. Bu tip durumlar hastanın iyileşmesinden daha çok kötüleşmesine sebep oluyor” dedi.

Sonbaharın gelmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Burada önemli olan ise kontrolsüz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Bu durumla ilgili çeşitli uyarılarda bulunan Çakmak Erdem Hastanesinden İç hastalıkları Uzmanı Dr. İlhan Yıldırım, “Biz hastaları muayene edip, gerekli hallerde, aldığımız kan tahlillerine göre antibiyotik kullanımını planlıyoruz. Çünkü antibiyotiği yanlış kullandığınızda tedavinin seyri değişebiliyor. Hastalık kötüleşebiliyor” açıklaması yaptı.

“Yanlış kullanımda virüsün savaşacağı kişi sayısını bire indiriyor”

“Hastalar, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda direkt antibiyotik kullanımına yöneliyorlar” diyen Uzm. Dr. İlhan Yıldırım şu uyarılarda bulundu:

“Ama burada önemli olan şey üst solunum yolu dediğimizde kişilerde hem viral hem de bakteriyel enfeksiyon olabilir. Biz viral enfeksiyon geçirdiğimiz zaman, viral enfeksiyonlara karşı koruyucu noktasında iki temel yapımız vardır. Bir bağışıklığımızı koruyan bizim doğal hücrelerimiz, ikincisi flora elemanı dediğimiz doğal mikroplarımız. Biz antibiyotiği gereksiz kullandığımız zaman virüse karşı savaşan iki tane askerimiz varken aldığımız antibiyotikler flora elemanı dediğimiz bakterilerin ölmesine sebep olup böylelikle virüsün savaşacağı kişi sayısını bire indiriyor. Böyle bir durumda viral enfeksiyonu daha fazla agresifleşip alt solunum yollarına inmeye başlayabiliyor. Zaten buraya inmesiyle hastalarda bu noktadan sonra bronşit söz konusu oluyor. O yüzden antibiyotiği gerçekten gereksiz kullanmamak bizim için çok değerli. Bu tip durumlar hastanın iyileşmesinden daha çok kötüleşmesine sebep oluyor.”

“Bronşit vakaları da arttı”

Bronşit vakalarının da arttığının altını çizen Uzm. Dr. İlhan Yıldırım, “Yanlış antibiyotik kullanımı da bu duruma ciddi etken olabilir. Çünkü siz viral bir enfeksiyonla antibiyotik kullandığınız zaman hastanın seyri kötüleşiyor. Çünkü bronşit olduğunda kişide bir sonraki evre zatürre oluyor. Ve hasta için ciddi anlamda sıkıntı söz konusu oluyor. O yüzden biz bu noktalarda hastaları özellikle antibiyotik kullanılması gerektiği yerlerde mutlaka bir hekime gözükmesi gerektiğini, lüzumu halinde kan tahlilleri yaptırması ve akciğer filmi çektirmesi, ondan sonra tedavinin programlanması gerektiğini ifade ediyoruz” açıklaması yaptı.

“Antibiyotik kullanırken probiyotiklerle vücudu destekleyin”

Uzm. Dr. İlhan Yıldırım, “Biz ilaçları özellikle kişilere verirken doğru yerde, doğru zamanda kullanmak şartıyla veriyoruz. Çünkü ilaçlar doğru yerde ve zamanda kullanmazsanız zehir gibidir. Ama doğru zamanda doğru yerde kullandığınız zaman ise size fayda gösterir. Antibiyotikler de böyledir. Özellikle hekiminiz sizi muayene etti, gerekli tahlilleri yaptı ve bakteriyel enfeksiyonundan eminse antibiyotik veriyorsa bunu kullanmamız gerekebilir. Antibiyotik kullanmayıp ‘antibiyotik bize zarar verir, bağırsaklarımıza zarar verir, vücudun bağışıklığını zayıflatır’ ın tersine, antibiyotik kullanırken doğal probiyotiklerle veya ekstra alacağımız probiyotiklerle desteklemek daha mantıklıdır. Antibiyotik gereken durumlarda kullanılmaması özellikle mevcut bakteriyel enfeksiyonun daha fazla ilerlemesine, hastalığınızın kötüleşmesine sebep olabilir” şeklinde konuştu.

“Minimum 5 gün, lüzum halinde bu süre gerekirse 3 haftaya kadar bile uzayabiliyor”

“Sarımsak da doğal antibiyotiktir” diyen Uzm. Dr. İlhan Yıldırım, “Bağışıklık kuvvetlendiren C, D vitamini de bu noktada bizim için çok faydalıdır. Özellikle çocuklarda bağışıklığın güçlenmesi için çinko desteği öneriyoruz. Antibiyotik kullanım süresini tamamen hastanın seyrine göre karar veriyoruz. Ama antibiyotik kullanacaksak minimum 5 gün, lüzum halinde bu süre gerekirse 3 haftaya kadar bile uzayabiliyor” dedi.

“Kapalı alanda maskenizi takın”

Uzm. Dr. İlhan Yıldırım son olarak şunları söyledi:

“Özellikle sonbaharın gelmesiyle üstü solunum yolu enfeksiyonu çok arttı. Bu noktada hastalardan ricam özellikle kapalı ortamlarda maskelerini taksınlar. Eğer bir viral enfeksiyon varsa hekimi bu noktada ifadeler söylediyse kişinin beş kategori insandan uzak durması çok önem arz ediyor. Bunlar; yaşlı, gebe, emziren, kanserli bireyler ve bebeklerdir.”