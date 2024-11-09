Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi Güven Park ile Özcan Sitesi’nin arasında Mudanya Belediyesine ait kontrolsüz alan Mahalle Muhtarı Şerefe Şaş’ın talebi üzerine belediye ekiplerince başlatılan çalışma sonucu güvenli hale getirildi.

Mudanya Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mudanya Belediyesi’nden söz konusu alanın kontrol altına alınmasını talep etti. Muhtar Şaş hava karardıktan sonra bu alanı mesken tutan bazı kişilerin vatandaşları rahatsız edici davranışlar sergilediklerini, araçlarını park ederek alkol aldıklarını tepki çeken durumlar oluşturduklarını belirterek bu alanın tel çitlerle girilemez hale getirilmesi için Mudanya Belediyesinden talepte bulundu.

Muhtar Şaş’ın talebine olumlu yanıt veren Mudanya Belediyesi söz konusu alana müdahale ederek tel çit çekti. Muhtar Şeref Şaş Başkan Deniz Dalgıç başta olmak üzere Mudanya Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.