Adana’da ağır hasarlı 14 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı, yıkımı kavşakta oturup film izler gibi izleyenler dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yakıldı. Deprem sonrası yapılan kontrollerde ise 3 binden fazla binanın da ağır ya da orta hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Özkayalar Apartmanı da ağır hasarlı olduğu için bugün öğle saatlerinde yıkımına başlandı. Apartmanın etrafındaki diğer apartmanlar da boşaltıldı. İş makinesiyle kolonlarına zarar verilen apartmanın yıkımına başlandı. Bu sırada çevredeki meraklı vatandaşlar polis uyarısına rağmen ellerinde cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Bir grup vatandaşın ise yıkımı kavşağa oturup filim izler gibi seyretmesi herkesi hayrete düşürdü. Meraklı vatandaşların yanı sıra depremden önce apartmanda oturanlar da evlerinin yıkımını duygulu gözlerle izledi. Bir süre sonra iş makinesinin kolonları kırması sonucu apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı havadan ve karadan anbean görüntülendi. Yıkımdan sonra her yeri toz bulutu kapladı. Vatandaşlar toz bulutuna yakalanmamak için yıkım alanından kaçtı. Evlerinin yıkımını anbean izleyen vatandaşlar çok üzüldüklerini, eşyalarıyla birlikte evlerinin gittiğini belirterek, “Burada hatıralarımız vardı. Bir fotoğrafımızı dahi alamadık. Buna çok üzülüyoruz. Anılarımız da evimizle birlikte gitti” dedi.