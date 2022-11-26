Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir inşaat malzemeleri satan işletmenin içine daldı. Burada briketlere çarparak duran araç hurdaya dönerken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir inşaat malzemeleri satan işletmenin içine daldı. Burada briketlere çarparak duran araç hurdaya dönerken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza sabah 07:30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, eski mezbahane köprüsü yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Çelebi Ç. (53) idaresindeki 16 ACV 312 plakalı hafif ticari araç İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir inşaat malzemeleri satan işletmenin tel çitlerine oradan da işletme içinde bulunan briketlere çarparak durdu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çelebi Ç. hafif yaralandı. Sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın çarptığı briketlerden yaklaşık 6 palet malzeme ile tel çitler büyük zarar görürken araç hurdaya döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.