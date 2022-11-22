Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan bir otomobilin refüjü de aşarak karşı şeride geçtiği ve reklam panosuna çarparak durduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan bir otomobilin refüjü de aşarak karşı şeride geçtiği ve reklam panosuna çarparak durduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ekim ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

İlk görüntüde, ışıklı kavşağa hızla gelen bir otomobilin kontrolden çıkıp refüjü aşması ve karşı şeride geçerek reklam panosuna çarpması yer aldı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada yolun boş olması ise daha büyük bir kaza ihtimalinin önüne geçti. Diğer görüntüde ise kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı.