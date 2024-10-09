Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tır orta refüje girip ağaçları devirerek durabilirken, karşı şeride geçmeden tırın durması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Akcan Parkı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 42 P 7354 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralan olmazken, tırın karşı şeride geçmeden ağaçlara çarparak durması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, sonrası yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan karayolu jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.