Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte kayganlaşan yolda en çok kaza meydana gelen bölge olan Yurtbaşı Mahallesi civarındaki Davala köprüsünde kontrolden çıkan tır İzmir-Ankara D300 karayolunu trafiğe kapatırken, aynı kaza noktasında zincirleme kaza da meydana geldi. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte kayganlaşan yolda en çok kaza meydana gelen bölge olan Yurtbaşı Mahallesi civarındaki Davala köprüsünde kontrolden çıkan tır İzmir-Ankara D300 karayolunu trafiğe kapatırken, aynı kaza noktasında zincirleme kaza da meydana geldi. Kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Davala köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Feyyaz Kaya(32) idaresindeki 45 AZ 305 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan tır, bariyerler arasına sıkışarak askıda kaldı. Köprüden uçmasına ramak kalan tır kazasını gören diğer sürücüler ani fren yapınca, arka arkaya gelen 6 otomobil de zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle tır sürücüsü Feyyaz Kaya(32) ve tırda yolcu olarak bulunan Veyis Yılmaz(53) ile Fadime Yılmaz(50) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bariyerler arasına sıkışarak askıda kalan tır sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik kapandı. Karayolunda trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden sağlanacak. Tırı kaldırma çalışmaları da sürüyor.