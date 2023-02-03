Kaza, Adilcevaz-Erciş Karayolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Adilcevaz’dan Erciş’e giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 AAT 252 plakalı tır, kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı yönden gelen 08 K 6538 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası araç sürücüleri hafif yaralanırken, olay yerine çağrılan Aydınlar Belediyesine ait kepçenin yol açmasıyla şarampole yuvarlanan kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle kayan tır, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

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