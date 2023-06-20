Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır, yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada tır sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Abdullah B. (43) idaresindeki 45 TN 348 plakalı tır, rampadan indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan tır, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına devrildi. Kaza sebebiyle tır sürücüsü Abdullah B. (43) ve yolcu olarak bulunan oğlu Mert B. (11) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.