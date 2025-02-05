Bolu-Mengen karayolunda Dorukhan Tüneli çıkışında kontrolden çıkan tır refüjedeki bariyerlere çarptı. Kazada nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, Bolu-Mengen kara yolunda Dorukhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı tır, Devrek istikametinde tünel çıkışında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler kırılarak yolu kapattı. Meydana gelen kaza sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılacak.