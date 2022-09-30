Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde bulunan akaryakıt ve dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 14 ABE 408 plakalı Ford marka tır, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför yara almazken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.