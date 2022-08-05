Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çıkarak ağaca ve trafik yönlendirme tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüje çıkarak ağaca ve trafik yönlendirme tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Pamukova İlçe girişi D-650 kara yolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa Ş.(35) idaresindeki 15 AAR 266 çekici plakalı sıvı hammadde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çıkarak önce aydınlatma direğine, sonra çınar ağacı ve trafik yön tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.