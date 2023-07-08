Bursa’nın İnegöl ilçesinde karayoluna kontrolsüz çıkan tır, 2 otomobilin kaza yapmasına sebep oldu. Kazada, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Kalburt mevkinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Melik Erdoğan (32) yönetimindeki 35 DIJ 48 plakalı otomobil, aniden karayoluna çıkan sürücü Hamza Çavuşoğlu (40) yönetimindeki 41 AIK 123 plakalı tıra çarpmamak için frene basıp kayarak önünde duran sürücü Selahattin Başar (28) yönetimindeki 07 BER 77 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hızlanan 07 BER 77 plakalı otomobil, tıra yandan çarparak durabildi. Kaza sonucu 07 BER 77 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin Başar (28) ve araçtaki yolcu Sümeyra Akalın (31) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.