Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksinin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksinin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman köyü civarında meydana geldi. Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Bülent Ö. (60) yönetimindeki 71 T 0574 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada taksi sürücü Bülent Ö. ile taksi de yolcu olarak bulunan Nurgül E. ve Songül E. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.