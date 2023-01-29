Aydın’ın Nazilli ilçesinde ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 09 ABS 745 plakalı ticari aracın sürücüsü, iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, araç da çekici marifeti ile otoparkta çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.