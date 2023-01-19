Mithatpaşa Mahallesi Zübeydehanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 54 DM 152 plakalı Toyota marka SUV tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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