Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Kargacı Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 42 APF 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin beton bariyerleri üzerinde bulunan tahta paletlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı A.Ç. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.