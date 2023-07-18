Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan uçurma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan Karaköy-Türlübey mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Karaköy Mahallesi ile Türlübey Mahallesini birbirine bağlayan yolun Ak Tarla Mevkiinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından göçme meydana geldi. Güzergahta seyir halinde olan Osman Uzun idaresindeki 16 L 3268 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.