Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taş kütlesine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taş kütlesine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş Yolağzı Mahallesi Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gercüş istikametinden Mardin’in Midyat ilçesi istikametine gitmekte olan Erdem İnal (58) idaresindeki 47 LE 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taş kütlesine çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erdem İnal (58) ve Rıfat İnal (68), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rıfat İnal, Batman eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.