Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Gökcebey-Karabük yolu Gökçebey Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AP 737 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.