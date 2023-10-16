Bolu’da kontrolden çıkan otomobilin tali yola uçması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İsmail A. yönetimindeki 14 AAY 525 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tali yola uçtu. Yolda savrularak takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen kazada sürücü İsmail A. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir maksatlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü araç içerisinden çıkartılarak ambulansa bindirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.