Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi T. idaresindeki 42 GE 014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inen otomobil taklalar attıktan sonra ters durdu. Kazada araçta yalnız bulunan sürücü Fevzi T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

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