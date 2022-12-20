Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.O. idaresindeki 54 ADU 875 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şebeke kutusuna çarptı. Kaza sebebiyle sürücü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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