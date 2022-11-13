Yaralılar daha sonra ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibinin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

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Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Keşan’a bağlı Maltepe Köyü civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü yönünden Keşan istikametine seyir halindeki Y.K. idaresindeki 16 JAV 77 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra şarampole uçtu ve taklalar atarak durdu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Taklalar atan araçta iki kişi yaralı olarak çıkarıldı.

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