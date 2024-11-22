Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil takla atarak aydınlatma direğini devirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı sürücü S.C. burnu bile kanamadan atlatırken, yolcu konumunda bulunan eşi H.C. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol takla atan otomobilin ve düşen direğin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.