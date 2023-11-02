Çorum’da bir otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tır ve otomobillere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen idaresindeki 34 BCL 418 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halde bulunan bir ticari araç, tır ve otomobile çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan hurdaya dönen otomobil ve hafif ticari araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.