Antalya’nın Serik ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otombilin park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Serik ilçesi D-400 karayolu Cumalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K.’nın kullandığı 07 ASS 052 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 MZD 95 plakalı otomobile çarptı. Kazada 07 ASS 052 plakalı otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile park halindeki otomobil sürüklenerek 50 metre ileride duvara çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve arkadaşı sıkıştığı otomobilden kendi imkanları ile çıkarken sağlık ekipleri tarafından İbrahim K. ve H.D. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.