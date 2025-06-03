Burdur’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından önünde seyreden tırın dorsesine çarparak alev aldı. Ağır yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 05.40 sıralarında Burdur-Isparta karayolu üzerindeki merkez Şirinevler Mahallesi NATO Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta istikametinden Antalya kavşağı istikametine seyir halinde olan Kübra A. (21) idaresindeki 15 ADU 219 plakalı Opel marka otomobil, NATO Kavşağı’na geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüj bordür taşlarına, daha sonra önünde seyreden Süleyman A. (60) idaresindeki 15 EA 820 plakalı tırın 15 PE 996 plakalı dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil alev alırken, sürücü Kübra A. ağır yaralandı. Kazayı görenler tarafından yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Kübra A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, Kübra A.’nın 1.14 promil alkollü olduğu öğrenildi.