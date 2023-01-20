Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, oğul kaldırıldıkları Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güney Kore’de gecekondu mahallesinde yangın: 60 ev kül oldu

Güney Kore’de gecekondu mahallesinde yangın: 60 ev kül oldu

Olay, Kilis-Hatay kara yolunun Beşenli köyü yakınlarında gerçekleşti. Y.Y. yönetimindeki 79 AAY 794 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun diğer tarafına geçmesiyle otomobil moloz yığınına çarptı. Kazada sürücü Y.Y. ile aynı araçta bulunan babası M.Y. yaralandı.

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