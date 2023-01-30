Öte yandan, Ünal?ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi?nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 AOD 555 plakalı otomobil sürücüsü Semih Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybetti. Metro inşaatının bulunduğu bariyeri aşan otomobil yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

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