Afyonkarahisar’da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil mesirelik alana devrildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil mesirelik alana devrildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Kaza, İstiklal mahallesindeki Hıdırlık Parkı Mesirelik Alanı’nın da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ADU 096 plakalı otomobil yokuş aşağı indiği esnada ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç kaldırıma çıkıp ardından mesirelik alana devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Sürücü ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise aracın devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlattı.