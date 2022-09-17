İzmir’in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, kırtasiyeye girdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, kırtasiyeye girdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova Metro yakınında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(41) idaresindeki 35 ACZ 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Bornova Metro yakınındaki bir kırtasiye dükkanına girdi. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.