Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 14.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.K. (30) yönetimindeki 44 AK 352 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.