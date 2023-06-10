Konya’nın Beyşehir ilçesinde bölünmüş yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Beyşehir-Antalya Kara yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, Üzümlü Mahallesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Karşı şeride savrulan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.