Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 5. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 42 B 2478 plakalı otomobil, Konya’dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken bir petrol istasyonu yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak arazideki kanal ilçesine devrilerek yan yatan otomobilden adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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