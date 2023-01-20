Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kozlu İlçesinden Zonguldak istikametine giden 06 DH 3452 Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

ZBEÜ’de ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ toplantıları devam ediyor

ZBEÜ’de ‘Petrol ve Gaz Jeolojisi’ toplantıları devam ediyor

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