Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Meydanda süratli bir şekilde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup bir iş yerine girerek durabildi. Olayda araç sürücüsü yara almazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin süratli bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktığı görüldü.