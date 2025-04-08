Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Esenevler mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.