Çorum’un Laçin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gökgözler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için köye gelen Abdullah Toprak, yönetimindeki 46 AAD 606 plakalı otomobille köy içerisinde dönmeye çalışırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil devrilirken, sürücü ve araçta bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.