Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir istikametinden gelen H.Ö. idaresindeki 46 AAB 592 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. (16) ile O.M. (45) yaralandı.

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