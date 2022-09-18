Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarparak durabilirken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarparak durabilirken, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nden kent merkezine seyir halindeki Kenan T. idaresindeki 11 EN 229 plakalı otomobil, TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bozüyük istikameti tek şeritten ilerlerken, kazalı aracın kaldırılması sonrası normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.